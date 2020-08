Imagini incredibile cu Kim Jong Un! Cum a fost surprins dictatorul despre care se credea ca e in stare vegetativa

Kim Jong Un a fost anuntat 'mort' de surse asiatice in urma cu cateva luni.

Regimul nord-coreean n-a facut niciun anunt oficial in privinta starii sale de sanatate. Recent, surse din Coreea de Sud au spus ca Jong Un este 'in cel mai bun caz in stare vegetativa'. Pentru a baga si mai tare in ceata lumea libera, nord-coreenii au dat publicitatii imagini noi cu liderul comunist. Kim apare in inspectie intr-un lan de porumb, alaturi de cativa experti. Specialistii din Coreea de Sud avertizeaza insa ca pozele ar putea sa nu fie autentice.

Kim Jong Un ar fi suferit o operatie complicata la inceputul anului, in timpul careia au existat complicatii.