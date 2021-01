Imagine uluitoare cu un LAMBORGHINI rupt in doua. Cine e MILIONARUL care si-a distrus BIJUTERIA. Pluteste MISTERUL in jurul accidentului

Un bolid de lux in valoare de 350.000 de euro a fost facut praf in urma unei coliziuni petrecute in conditii inca neelucidate.

Nu e prima data cand fotbalisti de top sunt implicati in accidente similare, dar cazul masinii Lamborghini detinute de francezul Lys Mousset e unul cu totul aparte, in special in ceea ce priveste daunele, bijuteria pe patru roti fiind aproape rupta in doua, dupa cum se poate observa din imaginile aparte online.

Cu o valoare estimata de aproape 350.000 de euro, respectivul Lamborghini Aventador portocaliu s-a izbit cu violenta de cateva masini aflate intr-o parcare. La fata locului, politistii au arestat doi tineri in varsta de 20 de ani, ambii in stare de ebrietate. Astfel, se para ca fotbalistul de 24 de ani al echipei engleze Sheffield United n-ar fi fost implicat direct in accident, dar investigatiile continua, inclusiv asupra sa, in calitate de proprietar.

"Oficialii de la Sheffield United sunt la curent cu imaginile care circula pe retelele de socializare si fac in prezent o ancheta interna", a precizat si clubul la care e legitimat francezul.