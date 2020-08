I-a "furat" DUNGILE lui Ronaldo! Irina Shayk, aparitie sexy pe plaja, in costum de ZEBRA. "Fosta" lui Cristiano a intrat si la apa

Celebrul fotomodel de origine rusa a copiat echipamentul de joc de la Juventus al lui Cristiano Ronaldo, fostul sau iubit.

Parteneri in dragoste timp de aproape 6 ani, din 2009 pana in 2015, Irina si Cristiano au luat-o pe drumuri diferite, dar se pare ca mai au ceva lucruri in comun. Astfel, cu ultimele sale postari pe Instagram, frumoasa rusoaica a dovedit ca are o atractie aparte spre alb si negru, adica exact culoarea de casa a clubului Juventus, acolo unde joaca Ronaldo.

Mai intai, Irina Shayk s-a pozat provocator intr-o campanie publicitara pentru un cunoscut producator de haine care ii este si bun prieten, Riccardo Tisci. Apoi, "fosta" lui Ronaldo a dat o fuga la malul marii, alegand un costum de baie in doua piese, cu acelasi model de culori, alb si negru, tip zebra.

Pozata din spate, cu parul despletit, Irina si-a etalat inca o data calitatile fizice cu care a dat pe spate milioane de barbati, dupa care a intrat si in apa marii, exact ca o sirena.