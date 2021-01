Gestul ROMANTIC care s-a intors impotriva ei. Gluma iubitului celebru a lasat-o masca: "Esti un CRETIN!"

Cunoscutul pilot italian Valentino Rossi si-a ironizat iubita dupa un gest de afectiune al acesteia.

"Doctorul" Rossi ramane un personaj carismatic, nu numai in competitiile de motociclism, ci si in afara vietii de sportiv. In varsta de 41 de ani, Valentino o are alaturi pe Francesca Sofia Novello (27 de ani), femeia pe care a cunoscut-o chiar pe pista de concurs, inaintea unei curse, cand bruneta a avut ocazia sa-i tina umbrela de protectie.

Cei doi formeaza un cuplu extrem de sudat, anuntand recent ca vor sa-si oficializeze relatia cat de curand. Pentru a-si arata dragostea, Francesca a tinut zilele trecute sa posteze pe Instagram o fotografie sugestiva, intr-un moment de tandrete. "Totdeauna", a mentionat bruneta ca explicatie, fara sa-si dea seama ca poza va starni un val de reactii.

Impactul atat de mare al fotografiei a fost provocat chiar de catre pilotul italian, care a fost printre primii comentatori: "Vezi ca imi atingi fundul, iubito". Remarca lui Rossi a atras instantaneu sute de alte reactii, printre care si a iubitei sale. "Esti un cretin!", i-a transmis aceasta, dar nu cu suparare, amuzandu-se si ea de ridicolul discutiei.