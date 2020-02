"Fostul meu nu voia sa ma pupe!" Un star al filmelor pentru adulti face dezvaluiri din viata privata! Cat de greu ii e sa obtina o intalnire

O actrita de filme pentru adulti spune ca munca intr-o asemenea industrie are dezavantaje uriase pe plan personal.

Riley Reid a vorbit despre viata ei amoroasa. Actrita a spus ca industria filmelor pentru adulti iti poate face viata "trista si singuratica" si intalnirile cu diversi barbati devin foarte dificile.

Riley Reid (28 de ani) spune ca in trecut era ingrijorata ca barbatii o folosesc doar pentru ca e faimoasa sau are bani. Tanara a dezvaluit ca relatiile cu fostii prieteni au fost aproape sa o faca sa renunte la cariera. Intr-un videoclip postat pe youtube, Riley a spus: "Am avut probleme in a ma intalni cu diversi tipi pentru ca am succes financiar. Oamenii vor sa ma intalneasca pentru ca sunt o vedeta porno si este foarte dificil sa gasesc oameni care sunt autentic interesati de mine.

La una din ultimele intalniri, un tip mi-a spus 'O sa te fac sa renunti la filmele porno'. A avea indrazneala de a-mi cere sa renunt la slujba mea e atat de urat!", a spus actrita.

Riley spune ca viata ei a devenit trista si singuratica uneori si nu crede ca isi va putea face o relatie ca toate fetele:

"Ma voi stabili vreodata? Asa sper... Ma simt trista si singura? Da! Cred lucrurile sunt facute de asa natura incat sa para ca vom avea cu totii o poveste de dragoste frumoasa. Nu cred in asta, nu cred ca este posibil pentru oricine acest lucru. Nu toata lumea are parte de un final fericit al povestii", a incheiat tanara.