FABULOS! Cum a reactionat un jucator asteptat de patroana sexy! Cea mai stanjenitoare prezentare de transfer! VIDEO

Carolyn Radford, femeia care conduce Mansfield Town din liga a patra engleza se ocupa personal de toate aspectele clubului.

E fosta model, milionara si conduce un imperiu de afaceri cu haine. In plus, Carolyn Radford detine clubul Mansfield Twon si se ocupa de toate aspectele acestuia.

Carolyn a reusit un transfer important in aceasta vara, pe Niky Maynard, atacant care a marcat 22 de goluri in sezonul trecut pentru Bury FC.

Patroana clubului era alaturi de echipa in cantonamentul din Portugalia in momentul in care s-a facut transferul, iar Carolyn a decis sa-l astepte pe jucator la aeroport.

Atacantul in varsta de 32 de ani a fost intampinat de Carolyn, care l-a condus cu un Rolls Royce pana acasa. In timpul asta a incercat sa faca conversatie cu jucatorul, care parea insa destul de stanjenit. Maynard a facut apoi cunostinta cu copiii noii patroane, dupa care a fost prezentat oficial.

Din pacate pentru Maynard, tot momentul a fost inregistrat de camere si urcat pe retelele de socializare, prilej de amuzament pentru suporterii englezi.



