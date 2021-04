Este clipul care face inconjurul lumii! Ce a putut sa i se intample acestei jurnaliste la o secunda dupa ce a intrat in direct

Ati mai vazut asa ceva? :) Asteptam...

O jurnalista din Rusia a avut mari probleme sa-si faca treaba in timp ce transmitea in direct. De fapt, corespondenta ei a fost total compromisa la o secunda dupa ce a intrat in live. Fata a ramas fara microfon, dupa ce un caine a sarit in cadru si i l-a furat. :) Tanara a inceput sa alerge pentru a recupera obiectul, dar animalul s-a tinut bine. A avut chef de joaca si a renuntat cu greu la microfon! :)



A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt — Ali Özkök (@Ozkok_A) April 2, 2021

