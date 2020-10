Ea este femeia care a sfidat una dintre cele mai rare afectiuni: imbatraneste de 8 ori mai repede decat ceilalti! Cum arata la doar 43 de ani

Sufera de o afectiune rara si arata mult mai batrana decat este.

Este povestea unei femei din Ohio care are doar 43 de ani, dar care arata de parca ar avea dublul varstei sale. Tiffany Wedekind sufera de progeria, o afectiune genetica rara, din cauza careia corpul i-a imbatranit de 8 ori mai repede decat ar fi trebuit.

Familia ei nu si-a dat seama de boala femeii pana cand aceasta a inceput sa isi piarda parul si dintii la doar 20 de ani. Atunci Tiffany a fost dusa la un medic care i-a pus diagnosticul.

Sunt doar 179 de oameni in toata lumea care traiesc cu aceasta afectiune. Cei mai multi sunt diagnosticati in jurul varstei de 2 ani, avand o speranta de viata de 15 ani.

Tiffany este cea mai in varsta persoana care traieste cu progeria, depasind recordul stabilit in 1985 de o alta americanca, Margaret Casey.

Potrivit The Sun, femeia a declarat ca desi are aceasta problema de sanatate, simte ca si-a trait viata din plin, avand ca hobby plimbarile cu bicicleta si yoga: "Stiu ca sunt o anomalie medicala si am norocul de a fi aici, dar inca simt ca mi-am trait viata la fel de bine ca oricine altcineva."