Efectul secundar pe care doar vaccinul Moderna il are. Nu e grav, dar dureaza o saptamana! Cum si unde se manifesta

Un numar mic de persoane vaccinate cu serul Moderna a dezvoltat o reactie alergica rar intalnita.

Se discuta mult despre efectele adverse ale vaccinurilor anti-Covid, cele prezentate pana in prezent avand efecte minore asupra organismului uman. In ceea ce priveste compania Moderna, aceasta se confrunta cu aparitia unei reactii despre care s-a vorbit mai putin sau chiar deloc.

Este vorba despre asa-numitul "brat Covid", care se manifesta pe bratul vaccinat cu mancarimi si mici umflaturi de culoare rosie ale pielii. Cu toate acestea, doctorii au venit cu lamuriri linistitoare, sustinand ca e un raspuns inofensiv al sistemului imunitar la injectie care dispare in maximum o saptamana. "E un fenomen cunoscut", a declarat in presa americana Esther Freeman, director in dermatologie la un spital din Massachusetts.

"Sa ai o pata rosie mare pe brat timp de cateva zile nu e ceva placut, dar nu trebuie sa intrati in panica si nu este un motiv pentru a nu primi a doua doza", a completat expertul.