E printre cei mai puternici oameni de pe planeta si nevasta ii gateste cat pentru 3! "Ii servesc mancarea pe platou, nu incape pe farfurie!" Pentru ce LUPTA se pregateste

Eddie Hall a castigat titlul de cel mai puternic om din lume in 2017, iar in 2020 vrea o noua victorie.

Celebrul Eddie Hall, castigator al titlului de cel mai puternic om din lume in 2017, este gata sa se lupte cu rivalul Hafthor Bjornsson pentru titlul din 2020.

Bjornsson este cunoscut drept 'Muntele' si a devenit celebru pentru rolul interpretat in serialul 'Urzeala Tronurilor'.

Pentru a invinge 'Muntele', Eddie Hall mananca peste 7000 de calorii pe zi, adica mesele a trei barbati adulti.

De toate aceste lucruri se ocupa nevasta acestuia, Alexandra Hall.

"Eddie se antreneaza sapte zile pe saptamana si este foarte rar ca el sa aiba o zi libera doar pentru a se relaxa sau pentru a se uita la seriale, ori altceva de genul asta.

Timp de patru zile pe saptamana face 45 de minute de cardio si trei ore de antrenament cu greutati, doarme dupa-amiaza, iar apoi ia cina si face un antrenament de box.

Celelalte trei zile pe saptamana sunt in principal cardio, cum ar fi alergatul, inotul sau ciclismul. Singura zi in care se realxeaza putin e duminica. Atunci incearca sa-si termine antrenamentul mai devreme si sa aiba timp pentru familie in restul zilei. Blocarea din cauza pandemiei i-a schimbat putin planurile, asa ca am construit o sala de sport in casa noastra.

Dieta lui Eddie se schimba in functie de ceea ce incearca sa realizeze. In acest moment, incearca sa piarda grasimea si sa-si mentina muschii, asa ca mananca in jur de 7000 de calorii pe zi. De obicei mananca sapte mese pe zi, iar accentul se pune pe carbohidrati, proteine si legue. Eddie nu mananca mese de dimensiuni normale, asa ca trebuie sa-i servesc mancarea pe un platou pentru ca este prea multa mancare pentru a incapea pe o farfurie. Ii gatesc toate mesele, cu exceptia cazului in care am foarte multe lucruri de rezolvat. In acest caz, il pregatesc pe el si ii las instructiuni despre cum sa-si gateasca. El a fost intotdeauna atat de ocupat cu antrenamentele si cu concurenta. Incerc sa am grija cat pot de mult de treburile casei, astfel incat Eddie sa se poata concentra asupra antrenamentului sau", a spus Alexandra Hall, potrivit Daily Star.

Eddie Hall este cunoscut drept 'Bestia' si este urmarit de peste 2.3 milioane de persoane pe Instagram.