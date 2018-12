Drama unui campion din Copa Libertadores! "Tata a plecat in armata si nu s-a mai intors. Nu ne-au zis nimic"

Jaime Enrique Quintero Cano tocmai ce a castigat Cupa Libertadores.

River Plate s-a impus in finala Cupei Libertadores cu 3-1, in fata lui Boca Juniors. Jaime Enrique Quintero Cano, unul dintre oamenii care au ridicat trofeul, are o poveste de viata foarte trista.

Acesta este inca marcat de disparitia tatalui sau, acum 23 de ani. Acesta a plecat sa se inroleze in armata, insa nu s-a mai auzit nimic despre el, niciodata! Explicatia oficiala a fost simpla, cei din armata spunand ca Cano senior a fost dat afara din armata la doar cateva zile, din cauza comportamentului neadecvat si a consumului de droguri.

Fotbalistul nu crede insa varianta prezentata si nu a incetat niciodata sa isi caute tatal: "Nu stiu unde este, dar te voi cauta mereu. Sunt sigur cate bucuri pentru mine, oriunde ai fi", a scris cel care a ridicat Cupa Libertadores deasupra capului pe Santiago Bernabeu.

Familia jucatorului a incercat de mai multe ori sa afle adevarul, insa nu au ajuns la nicio concluzie. Mai multe marturii ale unor oameni care au fost in acea perioada in regimentul unde a fost trimis acesta, au declarat ca tatal fotbalistului, alaturi de alte doua persoane, ar fi disparut intr-o misiune secreta, de aici si musamalizarea cazului.