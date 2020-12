"Doctorii le-au spus parintilor mei ca am murit!" Povestea trista a fetei din Romania care a fost rapita si vanduta altei familii

Presa britanica a relatat cazul incredibil al unei tinere romance care si-a regasit parintii naturali dupa un sfert de secol.

Belle Barbu a crescut in statul american Utah si abia la varsta de 8 ani a aflat de la parintii adoptivi adevarul privind viata sa si modul in care a reusit sa-si cunoasca adevaratii parinti. Acum in varsta de 26 de ani, Belle a rememorat momentele traite pentru organizația caritabila Operation Underground Railroad, cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la traficul de persoane.

"Când m-am născut, în octombrie 1994, medicii le-au spus parintilor că sunt bolnava si ca trebuie sa mai raman în spital. Câteva zile mai târziu, când s-au întors, li s-a spus că am murit", este declaratia sfasietoare a lui Belle, plasata ulterior ca bebelus unei familii din Statele Unite.

Parintii adoptivi ai tinerei i-au spus acesteia adevaratul nume de familie, Barbu, precizandu-i feteu ca n-a fost dorita de parintii din Romania. Totusi, Belle nu si-a pierdut speranta ca va putea sa-si cunoasca familia reala, iar acest lucru a fost posibil in 2019 prin intermediul unui grup de pe Facebook care se ocupa cu acest tip de intermedieri.

"Eram intr-un hotel din Roma, la 5.000 de mile de casa din SUA si eram ingrozita. Dacă ar fi fost o greșeală? Apoi mi-am dat seama ca ei sunt advarata mea familie, din care am fost smulsă la naștere", si-a amintit Belle, care a mentionat ca, treptat, a rupt orice legatura cu cei care au adoptat-o. Romanca a mai precizat ca parintii sai biologici locuiesc acum in Italia, langa Roma, si ca mai are 3 frati, Moise, Simona si Florian.