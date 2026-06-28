Înotătorul român s-a impus în finala de la Roma cu timpul de 1:44,48, rezultat care reprezintă atât un nou record al competiției, cât și cea mai bună performanță mondială a anului 2026 în această probă.

La finalul cursei, Popovici a vorbit despre victoria obținută și despre ceea ce înseamnă acest rezultat înaintea Campionatelor Europene de la Paris.

David Popovici: „A fost surprinzător de calm”

Românul a mărturisit că succesul de la Roma îi oferă încredere pentru următoarele obiective și spune că este curios să vadă unde poate ajunge după o perioadă de pregătire dedicată.

„Mulțumesc. Este ceva în care mă specializez, mai ales pe ultima parte a cursei. A fost frumos, a fost surprinzător de... nu vreau să spun ușor... surprinzător de calm!

Asta mă face foarte curios ce pot realiza cu un antrenament țintit.

Am făcut season best, chiar și personal best. Sunt fericit că sunt aici, îmi place publicul acesta. Ce pot spune despre mâncare? Totul a fost excelent. O competiție reușită este foarte bună pentru moralul meu și pentru evoluția mea în sezon.

Aduc o mulțime de lucruri învățate aici către Paris. Parisul va fi indoor, eu ador să înot afară, dar am mai făcut-o în trecut, deci nu sunt îngrijorat. Sper să fie bine.

Îmi voi lua seara asta să mă relaxez, să stau cu familia mea. O mare parte din ei au venit aici să mă susțină”, a declarat David Popovici pentru Rai Sport, citat de Sport.ro.

Trei medalii la Roma

David Popovici a dominat competiția din capitala Italiei și a plecat acasă cu trei medalii.

După argintul obținut la 50 de metri liber și aurul cucerit la 100 de metri liber, românul și-a trecut în palmares încă un titlu, în proba de 200 de metri liber.

În finală, Popovici a fost urmat pe podium de italianul Carlos D'Ambrosio, care a încheiat în 1:46,41, și de britanicul Jack McMillan, cu timpul de 1:46,71.

Următoarea competiție majoră pentru campionul român va fi Campionatul European de la Paris, programat în perioada 10-16 august.