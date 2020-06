Din vanzatoare la McDonald's, in vedeta de filme pentru adulti! O tanara regreta decizia pe care a facut-o la 19 ani: "Eram salbatica, nu m-am gandit!"

Mia Malkova (27 de ani) spune ca nu s-a gandit prea mult la 19 ani, cand a decis sa inceapa o cariera in industria pentru adulti.

Mia lucra intr-un McDondald's la 16 ani, insa la 19 ani a luat o decizie surprinzatoare. Tanara a decis sa intre in industria filmelor pentru adulti, insa acum regreta acest lucru.

Fata spune ca era prea tanara atunci si nu si-a dat seama de lucrul pe care il face:

"Eram foarte tanara. Am fost salbatica la 19 ani. Nu m-am gandit la asta ca la o alegere de cariera sau la ceva asemanator. Nu aveam idee ca voi ajunge in pozitia in care sunt acum", a dezvaluit tanara, potrivit Daily Star.

Cu toate acestea, fata spune ca ii place ceea ce face, insa si-ar fi dorit sa ia aceasta decizie macar cu doi ani mai tarziu:

"Cred ca mi-ar fi placut sa incep mai tarziu. La 19 ani eram atat de imatura si mai aveam multe de facut. Mi-ar fi placut sa mai astept macar pana la 21 de ani", a mai spui Mia.