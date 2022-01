"Declar ceva care o să uimească audiența". Ce a făcut Anamaria Prodan după ce „Reghe” a postat o ecografie cu noul său copil

Aflați în plin proces de divorț, cei doi se contrează de fiecare dată când au oportunitatea, rețelele de socializare devenind una dintre 'locațiile' pe care se desfășoară discuții de la distanță.

Antrenorul de la Universitatea Craiova a postat pe contul de Instagram un videoclip cu o ecografie făcută de Corina Caciuc, noua sa parteneră, care îi poartă copilul în pântec.

Cum a reacționat Anamaria Prodan

La câteva ore după postarea făcută de Laurențiu Reghecampf, impresara a reacționat tot prin intermediul rețelelor de socializare. Aceasta a publicat niște fotografii mai vechi cu Corina Caciuc și un mesaj pe măsură.

„Ca să se liniștească Reghe am să declar ceva care poate o să uimească audiența. Aceasta fată Caciuc nu are nicio vină. Nici cea mai mică. Ca ea sunt mii care caută un loc cald și o familie! Nu contează cu ce s-a ocupat sau cu ce se ocupă. Nu e treaba noastră. Dacă nu era Caciuc la timonă era altă Caciuc. Deci! Familia mea vrea jumătate din ce a dispărut. Atât! Nimic mai mult. Eu nu judec pe nimeni. Am primit mii de poze cu amanta soțului meu. Unele mai Ok. Altele mai rele. Nu mă interesează nimic. Am copiii mei pentru care trăiesc frumos departe de lumea macabră a soțului meu. Faptul ca vorbește urât de familia lui prin oraș nu ne mai interesează. Noi l-am ridicat, el a coborât.

Noi însă avem dreptul să vorbim și să ne dăm cu părerea căci beneficiem de libertate de exprimare. Deci academiciana Corina cu diploma la Cambridge și afaceri de milioane de euro în China nu are vină că Reghe și-a devalizat familia, că și-a bătut joc de copiii lui care azi nu pot să ridice capul de Rușine. Toate astea sunt doar din vina lui și o să plătească legal pentru fiecare mișcare greșită și pentru fiecare batjocură adusă familiei mele. Felicitari pentru îngerul mic și să-l ajute Dumnezeu să nu simtă caracterul tatălui lui cum l-au simțit copiii mei. Vă Mulțumesc!„, a scris Anamaria Prodan, pe Instagram.