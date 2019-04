Cum arata palatul in care isi executa sentinta un traficant din Narcos. A fost trimis acasa din cauza varstei

Ernesto Fonseca Carrillo e unul din marii traficanti din Mexic.

Ernesto Fonseca Carrillo sau "Don Neto" isi executa ultimii ani din sentinta de 40 de ani primita pentru trafic de droguri intr-un palat de langa Mexico City. El a fost trimis in arest la domiciliu in 2016 din cauza varstei inaintate si a sanatatii precare. Are 88 de ani.

Don Neto era unul din oamenii importanti ai cartelului Guadalajara, format de Miguel Angel Felix Gallardo si Rafael Caro Quintero. Cei trei au format un adevarat imperiu de trafic de droguri in Mexic reusind sa mituiasca politia, politicieni si chiar si presedinti! Totul s-a terminat pentru ei cu rapirea unui agent DEA, care a fost ucis. Cei trei lideri ai cartelului Guadalajara au ajuns in spatele gratiilor pentru o perioada. Povestea lor a devenit subiect de film pe Netflix, in continuarea serialului Narcos, care a inceput cu povestea lui Pablo Escobar.

Sursa foto: Reddit