Cum arata cel mai sangeros asasin angajat de cartelurile mexicane! De ce i se spune "El Mano Negra" (Mana Neagra)

O sa fii surprins cand il vezi cum arata. Are 36 de victime.

Jose Martinez este unul dintre cei mai prolifici asasini din istoria USA. Acesta este un american de origine mexicana si are peste 36 de victime la activ, fiind angajat de cartelurile mexicane care se ocupa cu trafic de droguri pentru a ucide diferite persoane.

Martinez e acum in inchisoare si asteapta sa isi afle sentinta in procesul in care, daca va fi gasit vinovat, va fi executat pe scaunul electric. Acesta este in inchisoare de 4 ani si a fost deja condamnat la 50 de ani plus 10 sentinte "pe viata", neavand nicio sansa sa mai iasa vreodata din inchisoare.

Americano-mexicanul a intrat in lumea mafiei mexicane dupa ce tatal sau vitreg a fost ucis cand avea 16 ani. Acesta se ocupa cu trafic de droguri iar Martinez a fost nevoit sa ii preia afacerile pentru a se putea intretine, atat pe el cat si familia sa.

Ca de obicei in cazul criminalilor in serie, Martinez a fost victima abuzurilor cand era copil, fiind agresat de copiii de la scoala pentru ca nu stia engleza, dupa ce s-a mutat alaturi de familia sa din Mexic in USA.

Atat de eficient a devenit Martinez in ceea ce facea incat i-a fost pusa porecla "El Mano Nera", adica "mana neagra" in traducere, de la faptul ca mana sa e aducatoare de moarte. Martinez nu este insa un asasin ca in filmele de la Hollywood, bine facut si eventual cu tatuaje, ci o persoane pe care nici nu o remarci daca o vezi pe strada, ba mai mult, pare ca are si un handicap mental.

Puteti urmari in mini-documentarul de mai jos povestea asasinului angajat de diferite carteluri mexicane: