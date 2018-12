Cum arata a saptea sotie a lui Silviu Prigoana. Transformarea SOC a afaceristului roman. FOTO

Silviu Prigoana a fost invitat la ziua de nastere a sotiei lui Laurentiu Reghecampf.

Afaceristul Silviu Prigoana si-a refacut viata alaturi de o femeie in varsta de 50 de ani, care are trei copii. Cei doi au fost invitati la petrecerea organizata de Anamaria Prodan de ziua ei. Prigoana s-a schimbat mult dupa divortul de fosta sotie. Din 2016 este alaturi de Mihaela Botezatu si si-a schimbat radical viata. A slabit 40 de kilograme si a renuntat la mustata si hainele negre, scrie Click.

Prigoana e la a saptea casatorie si are patru baieti, in timp ce Mihaela e la a doua casatorie si are trei copii.