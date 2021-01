Cine NU CREDE in coronavirus trebuie s-o auda pe asta! Cea mai tare NEGARE a realitatii din istorie: "E plastic din China"

Internautii se amuza teribil pe marginea unei femei care a emis o teorie conspirationista cum nu s-a mai auzit.

Multe imagini haioase au aparut in Spania la inceputul acestui an in urma ninsorilor masive care au afectat cumplit inclusiv capitala Madrid. Printre reactiile ciudate si neasteptate ale oamenilor a aparut si o stire care face acum inconjurul lumii referitoare la negationismul unei persoane in legatura cu zapada pe care a gasit-o pe terasa.

In imaginile care au devenit virale, se poate vedea cum femeia respectiva face un bulgare si incearca apoi sa-i dea foc cu o bricheta pentru a demonstra ca zapada nu este reala. "Miroase a plastic ars, parca e plastic din China. Asta ne fac, ne pacalesc cu tot", a precizat iberica, sustinand ca zapada ar fi trebuit sa se topeasca instantaneu la contactul cu focul.

La fel de interesante ca teoria femeii au fost si comentariile cu care aceasta s-a ales in spatiul virtual, majoritatea reactiilor fiind ironice. "Zapada e zapada, dar focul ei nu e foc", e unul dintre comentarii, in timp ce altul a adaugat ca Antarctica e un plastic urias, iar pinguinii sunt de fapt niste actori.

