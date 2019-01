Cine e taximetristul care a ajuns sa conduca unul din cele mai periculoase clanuri interlope! I se zice "Elefantul"

Fostul taximetrist este un mafiot de temut.

Criminal in anii 90, om de afaceri in anii 2000. Asa este descris Vyacheslav Yermolov, rusul care a ajuns de la statutul de taximetrist sa conduca una dintre cele mai violente factiuni din Mafia Rusa.

In 1991, acesta si-a facut un grup infractional in Ryazan, alaturi de un alt interlop poreclit Max, si a inceput prin a cere taxe de protectie diferitilor oameni de afaceri din zona, mai apoi organizand un lant de infractori ce ocupau cu celebrul joc "alba-neagra".

Mai apoi, grupul s-a extins si a trecut la furtul de masini si camatarie, pentru ca la inceputul anilor 2000 acestia sa puna mana pe mai multe afaceri din zona, pe care le-au preluat cu forta.

La sfarsitul anilor 90, gruparea a fost aproape exterminata de politie, foarte multi membri fiind arestati si pusi sub acuzare. Fostul taximetrist, poreclit "Elefantul", este in prezent cautat de Politie pentru mai multe capete de acuzare, printre care trafic de droguri si chiar crima, grupul pe care il conducea in anii 90 fiind acuzat de peste 20 de omoruri, majoritatea fiind oameni de afaceri.

Acesta continua sa conduca una dintre factiunile din Mafia Rusa ce se ocupa de droguri si asasinate.