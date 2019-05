Chiar si celebrul El Chapo este gelos. Cum isi spiona traficantul sotia si amanta

Traficantul isi spiona femeile din puscarie.

El Chapo este cel mai mare traficant de droguri din lume. Acesta este vinovat de zeci de crime si de trafic de droguri, printre alte infractiuni violente, insa se pare ca are si el ... inima! Cel putin asa reiese din inregistrarile FBI, dezvaluite in timpul procesului acestuia din NY.

Acesta a angajat un hacker care sa ii apere afacerile, dar sa ii si spioneze femeile. Atat sotia sa, Emma Coronel, cat si amanta si alte femei cu care a intrat in contact. Acesta le intercepta mesajele si chiar telefoanele, transmitandu-i lui El Chapo toate informatiile.

Culmea ca toate informatiile au fost dezvaluite in proces, de fata cu sotia lui El Chapo, care nu a parut deranjata de informatiile afisate, in unele fiind evident ca El Chapo are relatii cu alte femei.

Mexicanul a fost gasit vinovat de juriu si isi asteapta sentinta, cel mai probabil urmand sa primeasca inchisoare pe viata.