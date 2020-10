Cea mai SEXY iubita de fotbalist de la Euro 2016 e SINGURA, dar nu se plange: "Sunt bine asa!" Ce CONDITIE le-a pus "petitorilor"

Modelul Erjona Suleimani a facut furori in tribune la ultimul European, dar intre timp s-a despartit de fotbalistul elvetian Dzemaili.

De origine albaneza, Erjona (31 de ani) a castigat in urma cu 4 ani titlul neoficial de Miss al turneului final din Franta, ea sustinandu-si sotul Blerim Dzemaili inclusiv in meciul cu Romania - Elevtia (1-1) din faza grupelor.

Intre timp, frumoasa bruneta si-a pierdut statutul de partenera de fotbalist, divortzan de Dzemaili in 2018, chiar daca au impreuna un baietel de 5 ani.

Chiar daca nu duce lipsa de petitori, Erjona spune ca nu se grabeste sa intre intr-o noua relatie. "Sunt foarte bine asa. Dar daca voi intalni pe cineva care sa aduca o valoare in plus in viata mea, as putea sa-l iau in considerare. Altfel, mai bine stau singura", a transmis fotomodelul prin intermediul retelelor de socializare.