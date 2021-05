Cea mai populara actrita pentru adulti a aratat ce i-a trimis fostul iubit dupa despartire! Lista incredibila pe care acesta a scris-o 

Lana Rhoades este una dintre cele mai cunoscute actrite pentru adulti.

Desi s-a retras din industria filmelor pentru adulti, Lana Rhoades continua sa fie una dintre cele mai populare actrite. Tanara a fost intr-o relatie cu Mike Majlak, un vlogger celebru din SUA, insa barbatul a parasit-o, iar recent, fata a aratat intr-un podcast ce i-a putut trimte acesta, scrie Grazia.

Mike a facut o lista cu lucruri care ii plac la ea, dar si una cu lucruri care nu ii plac. Lana a aratat tuturor mesajul primit, insa a sters postarea la scurt timp dupa. Urmaritorii sai au fost pe faza si au facut capturi cu mesajele primite.

"De ce ma intalnesc cu tine: cea mai frumoasa fata de planeta, recunosc; extrem de loiala in relatii; muncesti din greu si ai succes; extrem de sexy; atenta si empatica atunci cand sunt la pamant; ma simt obligat sa te salvez de la perceptia lumii legata de trecutul tau, sa te inconjor cu o familie iubitoare; iubim sa calatorim/mancarea si sa traim diferite experiente; gust bun la muzica; intotdeauna ma sprijini; esti utila afacerii mele.

De ce nu ma intalnesc cu tine (probleme majore care necesita schimbari radicale): obsedata cu normalitatile sociala, chiar daca totul legat despre viata ta este despre ce se intampla in exterior, apoi te iei de mine pentru modul in care gandesc, inca un strat de ipocrizie; extrem de enervanta atunci cand e vorba despre timpul petrecut impreuna; mesteci cu gura deschisa si plescai, intentionat, cand ti-am zis de 1000 de ori cat de dezgustator este, plus inca alte situatii sociale in care nu te adaptezi", sunt doar cateva lucruri de pe lista.