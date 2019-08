Ce mesaj i-a transmis Anamaria Prodan lui Dan Alexa dupa victoria cu FCSB. FOTO

Anamaria Prodan l-a laudat pe Dan Alexa dupa victoria cu FCSB din Liga 1.

Anamaria Prodan e mandra de Dan Alexa dupa victoria cu FCSB. Cei doi au trecut peste incidentul din urma cu cateva saptamani, cand Anamaria a fost surprinsa ca il loveste pe antrenorul Astrei in plina figura dupa meciul cu Botosani.

Alexa s-a revansat si s-a impus cu 2-1 in meciul cu FCSB, o echipa fara antrenor, aflata in deriva in aceasta perioada.



A fost o victorie si pentru Anamaria Prodan. "Echipa puternica, va iubesc, baieti! Dan Alexa este cel mai bun antrenor din Liga 1, sa tineti minte!", a postat Anamaria Prodan pe retelele de socializare la finalul meciului.