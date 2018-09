Ce mafiot celebru iese din inchisoare sambata asta, dupa 30 de ani intr-o inchisoare de maxima securitate!

Tensiune maxima in lumea interlopa.

Sambata are loc un eveniment extrem de important in lumea interlopa din America. Unul dintre cei mai cunoscuti gangsteri, un personaj istorie, Gene Gotti, va fi pus in libertate dupa 30 de ani in spatele gratiilor.

Gene este fratele faimosului John Gotti, ce a scris istorie in lumea interlopa din NY, in anii '80 si '90. Acesta a fost interpretat de actori celebri ca John Travolta si Armand Assante. Gene a fost incarcerat in urma cu 30 de ani, pentru trafic de droguri, crima si alte violente.

Acesta este asteptat "cu sufletul la gura" de toate familiile mafiote din NY, fiind asteptata decizia sa. Daca se va hotari sa isi reia atributiile, Gene Gotti va redeveni unul dintre capii lumei interlope, in Mafia Italiana rangul fiind reinstaurat dupa ce ai petrecut ani in inchisoare.

Din ce scrie presa americana, Gene nu mai doreste insa sa aiba de-a face cu aceasta "afacere", urmand sa isi creasca nepotii in liniste alaturi de familie, desi retragerile din aceasta meserie sunt extrem de rare si trebuiesc aprobate de o comisie speciala formata din sefii celorlalte familii mafiote.