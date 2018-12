"Catastrofa pentru Facebook!" Anuntul facut pe final de 2018: suma uriasa pierduta de Zuckerberg

2018 a fost un an dezastruos pentru Facebook si pentru Mark Zuckerberg, fondatorul retelei de socializare.

"An catastrofic" pentru Facebook, noteaza BusinessInsider care face o analiza a pierderilor inregistrate de companie. Potrivit datelor oferite de Bloomberg, Mark Zuckerberg a pierdut miliarde de dolari in acest an.

Mai exact, Mark Zuckerberg a inceput anul 2018 cu o avere neta de 75 de miliarde de dolari, insa l-a incheiat cu doar 56 de miliarde. O pierdere de 19 miliarde de dolari, ceea ce inseamna ca fondatorul Facebook a avut cele mai pierderi din Top 500 cei mai bogati oameni ai planetei.

Zuckerberg detine in continuare 13% din actiunile Facebook, iar scandaluri precum Cambridge Analytica, acuzatiile legate de protectia datelor si publicarea de continut inadecvat au dus la o scadere drastica a imaginii Facebook ceea ce s-a reflectat si in conturi.