Cat de mult seamana cu mama sa! Prima imagine cu fiul actritei inecate Naya Rivera dupa tragedia din urma cu 3 luni

Fostul sot al actritei Naya Rivera, decedata in apele Lacului Piru, a oferit prima imagine din ultimele luni fiul de 5 ani al celor doi.

Americanca de 33 de ani a murit in conditii tragice si misterioase la 8 iulie 2020, in timpul unei plimbari cu barca alaturi de micutul Josey, acesta intorcandu-se la mal fara mama sa. Corpul neinsufletit al Nayei Rivera a fost gasit dupa 5 zile de cautari, autoritatile confirmand ulterior ca a fost vorba de un accident nefericit, in timp ce Naya s-a aruncat in apa pentru a inota.

Divortata in 2018 de actorul Ryan Dorsey (37 de ani), Naya Rivera avea custodia lui Josey, care acum a ramas in grija tatalui, despre care presa de peste Ocean a descoperit ca s-a mutat impreuna cu sora Nayei, care s-a oferit voluntar sa se ingrijeasca de cresterea baietelului.

La trei luni si jumatatea de la intamplarea dureroasa din vara, Ryan Dorsey a publicat pe contul de Instagram prima fotografie cu Josey, subliniind noua frizura a fiului sau. Actorul a declansat o avalansa de comentarii de apreciere la adresa baiatului, multi semnaland si asemanarea vizibila dintre acesta si mama decedata.