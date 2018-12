"Cadou" de final de an: ANAF scoate la licitatie un ARO! A fost masina preferata a lui Ceausescu: pretul de pornire de urias

ANAF scoate la licitatie un model ARO care i-a apartinut lui Nicolae Ceausescu.



Modelul ARO 304 i-a apartinut lui Ceausescu si a fost confiscat de ANAF de la omul de afaceri Ovidiu Tender, informeaza ProMotor. Pretul de pornire al licitatiei este de 137.000 de lei (aproximativ 30.000 de euro).

Modelul 304 a fost fabricat si construit special pentru Nicolae Ceausescu. Prima masina din aceasta gama a iesit pe portile fabricii de la Campulung-Muscel in 1977, are un motor de 2500 cmc, iar modelul scos la licitatie de ANAF are 72.453 de km la bord.