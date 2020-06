Ca intre fete! Mostenitoarea imperiului Swarowski cutreiera Ibiza impreuna cu sotia parasita de portarul Manuel Neuer

Victoria Swarowski si Nina Neuer se afla in vacanta in renumita statiune spaniola.

In varsta de 26 de ani, Victoria e fiica Alexandrei si a lui Paul Swarowski, acesta din urma continuand sa administreze imperiul de "cristal" construit de predecesorii sai in Austria. Celebra mostenitoare a dorit insa sa-si construiasca propria cariera, separat de afacerea familiei, astfel ca a scos cateva albume de muzica pop si, de asemenea, e o obisnuita a show-urilor de televiziune.

In aceste zile, Victoria se afla in vacanta in Ibiza, alaturi de potentul afacerist Werner Murz, cu care s-a casatorit in 2017, nunta fiind una spectaculoasa, iar rochia de mireasa a fost impodobita, bineinteles, cu cristale Swarowski in valoare de jumatate de milion de euro.

Cei doi nu sunt insa singuri la Ibiza, printre prietenele Victoriei numarandu-se si sotia lui Manuel Neuer, portarul lui Bayern Munchen si al nationalei Germaniei. Desi nu au divortat oficial, Nina Neuer nu mai formeaza un cuplu cu Manuel, ambii gasindu-si intre timp alti parteneri.