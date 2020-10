Bonus de Halloween: LUNA ALBASTRA in octombrie, fenomenul astronomic care nu trebuie ratat. Din 1944 nu s-a mai intamplat asta!

Sarbatoarea de Halloween din 2020 vine la "pachet" cu un eveniment rar intalnit legat de satelitul natural al Pamantului.

Sambata, in jurul orei 16.49, in Romania se va putea admira a doua luna plina din luna octombrie, precedenta fiind inregistrata la 1 octombrie. Specialistii denumesc aceasta exceptie (de obicei fiecare luna are o singura luna plina) cu termenul de "luna albastra", preluat de la americani.

Denumirea nu e insa una intamplatoare, in anumite conditii atmosferice (legate in special de existenta unor particule mari de praf sau fum), luna ar putea fi observata in anumite nuante de albastru.

A doua luna plina in octombrie (care coincide astfel cu Halloween-ul) e un fenomen ciclic care se produce o data la 19 ani. In schimb, ca noutate, luna plina de astazi, 31 octombrie 2020, va fi vizibila in toate zonele globului, pentru prima data din 1944 incoace.