BOMBA! Conor McGregor, poze in baie in timp ce pipaie o femeie. Aceasta povesteste ce i-a facut

McGregor poate avea... un nou fiu! :)

Conor McGregor este in mijlocul unui nou scandal. Irlandezul este acuzat de o femeie pe nume Terri Murray ca a lasat-o gravida, dupa ce au facut sex in 2017. Aceasta a povestit ce i-a facut Conor in urma cu aproape 2 ani.

McGregor e acuzat ca a lasat-o insarcinata pe femeie si acum nu isi recunoaste copilul. Aceasta spune ca cei doi s-au intalnit in 2017, la o petrecere, iar Conor a invitat-o la el in camera "sa isi faca o poza".

Femeie povesteste ce a urmat: "Am mers la el in camera, apoi in toaleta, unde m-a luat in brate si am facut niste poze. Mi-a spus ca mai bine facem un filmulet, dupa care a inceput sa ma sarute. L-am intrebat daca are iubita dar mi-a spus ca are o relatie care nu prea merge. Apoi am inceput sa il sarut si eu si asa am ajuns sa ne petrecem noaptea impreuna. I-am spus ca nu iau anticonceptionale dar el mi-a spus ca nu este nicio problema. Apoi, cand l-am sunat sa ii spun ca sunt gravida, a zis ca nu vrea sa mai auda despre mine", a spus aceasta.

Acuzatiile femeii sunt interpretabile, avand in vedere ca aceasta spune la inceputul interviului acordat pentru presa din Anglia ca nu vrea bani, dar termina prin a-i cere lui Conor sa plateasca pentru copilul sau.

