Barbatul care s-a casatorit cu SOACRA lui spune ca totul e 'MAGIC' intre ei! E dincolo de orice imaginatie cum au ajuns sa fie impreuna

Si-au dat seama de sentimentele pe care le aveau unul fata de celalalt si n-au mai tinut cont de nimic!

Clive Blunden, un mare suporter de-al lui Tottenham Hotspur, si actuala sa sotie, Brenda, sunt impreuna din 1989. Clive a fost casatorit cu fiica femeii, Irene, dar s-a despartit de ea in 1985. Clive si scoara lui au inceput sa se intalneasca in secret dupa ce au iesit 'la o bere' si s-au sarutat. Brenda e cu 12 ani mai in varsta decat actualul sau sot. Ajunsa la 77 de ani, bunicuta spune ca intre ei exista o 'legatura magica'.

Clive are 65 de ani si e tatal a doua fete, Sarah si Tanya.

S-a indragostit de soacra lui la 4 ani dupa ce divortase de fiica ei. Chiar daca prietenii credeau ca relatia nu va dura, Clive si Brenda le-au demonstrat contrariul: "Suntem mai puternici ca niciodata. Ne petrecem tot timpul impreuna si inca exista magie intre noi."

"Ne-am indragostit. Intr-o seara, m-a scos la un pub si am ajuns sa ne sarutam. Clive e un gentleman si are grija de mine. Eu sunt mai certareata, dar el ma linisteste", spune soacra devenita sotie.

Brenda si Clive sunt impreuna de 30 de ani, dar s-au putut casatori abia acum 13. Pana atunci, era ilegal ca un barbat sa se insoare cu soacra sa! Cuplul s-a casatorit pe 17 martie 2007 la acelasi oficiu al starii civile in care Clive a luat-o de nevasta pe fiica Brendei, Irene, in 1977.

"Familiile noastre nu au venit la ceremonie pentru ca n-au fost de acord cu nunta. Noi am vrut doar sa fim unul langa celalalt", a dezvaluit Brenda.

Irene s-a simtit tradata de mama ei: "Nici nu mai stiu cine e mama mea. Clive a dezbinat familia, nu-l voi ierta niciodata."

