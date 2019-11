"Bai, mi-e teama ca o sa ajung intr-o valiza pe Dambovita!" DEZVALUIRI TULBURATOARE facute de Alexandru Tudor

Alexandru Tudor a facut o serie de dezvaluiri tulburatoare din trecutul sau.

Actualul manager al centrului de copii si juniori de la FCSB a dezvaluit ca provine dintr-o familie bogata care in vechiul regim avea un statut privilegiat. Din intamplarile tatalui sau, Tudor a invatat ca banii nu sunt totul in viata si si-a impus sa nu isi faca un scop din viata din a avea o suma cat mai mare in conturi.

De asemenea, Tudor a precizat si ca a avut o serie de afaceri, insa a renuntat la ele tocmai pentru ca nu dorea sa devina obsedat de castigurile materiale.

"In momentul cand tata imi zicea 'Ia, ma, niste bani de aici sa te duci sa iti iei o masina!'. Aia nu era masina mea, nu era muncita de mine. Atunci mi-am permis sa o stric, sa o lovesc, sa o zgarii. Avea prea multi bani tata si banii ne-au stricat, ne-au distrus echilibrul in familie, ne-au afectat pe toti. Niciuna dintre masinile pe care le-am primit de la el nu m-au bucurat, dar cea pe care am cumparat-o din banii mei a fost altfel. Asta incerc si cu copiii mei, sa nu le dau nimic de-a gata. Daca le dau prea repede, prea mult, ii alint. Daca-i alint, ii bag intr-o slabiciune.



Taica-miu, fiind lucrator de comert exterior, a ajuns sa faca import din China. Cred ca avea exclusivitate pe importul de acolo, ceea ce inseamna o suma enorma. La un moment dat mi-a zis: 'Bai, mi-e teama ca o sa ajung intr-o valiza pe Dambovita'. Asa isi executau chinezii partenerii. El era un partener corect, dar nu avea bani sa-si plateasca toate obligatiile. Si atunci m-am gandit: cum sa stai cu frica de moarte pentru bani?

E urat, e urat! E urat cand te conduce banul si nu poti fi om. E un gest natural de a te separa de ce e rau. Am fost o vreme om de afaceri, dar nu-mi placea. Eu acum stau la bloc si ma simt foarte bine. E mai buna relatia mea cu vecinii de la bloc decat baiatul care sta la vila si isi face gardul de 4 metri sa nu vada altii ce are in curte. Prefer sa fiu un om normal decat sa fiu sclavul banului. Stiu sigur ca pe lumea cealalta nu ma vor duce banii", a declarat Alexandru Tudor in cadrul emisiunii Profesionistii de la TVR1.