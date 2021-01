Aventura cu iubitul fotbalist a fost doar FITILUL. Adevarata BOMBA pregatita de Madalina Ghenea. Cine e barbatul cu care se va "CUPLA"

Dupa idila de cateva zile cu fotbalistul Zaniolo, romanca Madalina Ghenea va da o adevarata lovitura pe plan profesional.

Romanca de 33 de ani pare sa-si fi calculat bine pasii in debutul acestui an. Astfel, e posibil ca scurta telenovela dintre ea si jucatorul de 21 de ani de la AS Roma sa fi fost creata doar pentru a o aduce pe compatrioata noastra in atentia publicului din Italia. Asta pentru ca Madalina Ghenea va fi de-acum inainte o prezenta constanta in ochii telespectatorilor din Cizma, prin intermediul unui show de televiziune pe postul Rai 2, incepand de marti, 12 ianuarie.

"Stasera" se cheama emisiunea in care Madalina a fost invitata in calitate de co-prezentatoare, alaturi de Stefano De Martino (31 de ani), unul dintre barbatii fatali din Italia, a carui casnicie esuata cu frumoasa Belen Rodriguez tine de mult timp atentia tabloidelor.

"Am adus noutati in distributia programului, precum Elettra Lamborghini si Madalina Ghenea. Din pacate, din cauza pandemiei, nu vom avea public in studio, dar forta noastra va fi spontaneitatea", a fost anuntul facut de Stefano De Martino, stirea fiind apoi confirmata chiar de Madalina printr-o postare pe Instagram.