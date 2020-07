Au plecat in vacanta 5 zile, iar la intoarcere si-au gasit masina DEZMEMBRATA! FOTO cu bolidul de peste 70.000 de euro! CULMEA: a fost tinut intr-o parcare PAZITA

Un cuplu din Marea Britanie a avut parte de o surpriza neplacuta la revenirea din vacanta.

Jay Tranter si-a lasat masina, un Mercedes AMG GT de peste 70.000 de euro, parcat la o firma responsabila cu asa ceva, in apropierea aeroportului din Birmingham.

Acesta a plecat intr-o scurta vacanta impreuna cu iubita, iar la intoarcere a ramas socat de stadiul in care si-a gasit masina! Bolidul era dezmembrat piesa cu piesa, avand daune de peste 25 de mii de euro.

Capota, farurile, dar si piese importante de la motor lipseau, iar tanarului de 36 de ani nu i-a venit sa creada. El a platit 60 de euro pentru un o companie care asigura parcare pazita, insa cu toate acestea hotii au dezmembrat masina ca si cum ar fi fost in propriul garaj.

Cei care gestioneaza parcarea s-au scuzat prin faptul ca managerul firmei a fost schimbat chiar in acele zile, iar dupa ce s-a intamplat incidentul totul a fost 'raportat politiei'.

"Mi-am cerut scuze de 100 de ori la domnul Tranter si nu este un lucru prin care as vrea sa treaca cineva. Am pus la dispozitie camerele de inregistrare de indata ce am aflat. Nu voi permite niciodata sa se intample asa ceva. Au incredere in noi si vrem sa le redam vehiculul in aceeasi maniera", a spus Amjid Khan, actualul manager al firmei, potrivit Daily Star.