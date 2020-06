Imaginile momentului! Au iesit in larg fara sa stie ca un mare rechin ucigas inoata sub ei si totul a fost filmat! E uluitor ce a urmat

Surferii au iesit la vanatoare de valuri fara sa banuiasca ce experienta ii asteapta!

Un rechin alb era chiar sub ei! Imaginile au fost surprinse in Plettenberg Bay din Africa de Sud. Conform The Mirror, apa avea doar 2 metri in locul unde inota rechinul Un pusti care filma cu drona in zona a prins accidental momentul care le da fiori privitorilor. El si-a pus tatal sa alerteze salvamarii, iar acestia au intervenit de urgenta. Din fericire, rechinul a 'patrulat' in zona, dar nu a atacat si cei trei tineri au putut sa iasa la mal in siguranta. Pana si salvatorii au fost surprinsi de reactia gigantului, de obicei fara mila in cazuri similare.

"Incerc sa surprind cu drona imagini din natura. Am vazut rechinul si l-am urmarit. Cand am vazut cat de aproape e de surferi, I-am zis tatalul meu sa se duca sa-i scoata din apa. Rechinul se misca foarte repede si era chiar sub surferi. A fost inspaimantator sa stau acolo cu telecomanda, vazand rechinul atat de aproape. Chiar nu stii ce sa faci in momente de astea", a spus baiatul care a filmat totul din drona.