Au ajuns la recomandarea lui Trump! Prima tara care aproba tratamentul cu CLOR impotriva Covid-19: mai multe persoane au fost ranite dupa ce l-au folosit

Clorul este o substanta extrem de toxica, folosita de cele mai multe ori ca dezinfectant sau pentru albirea hainelor.

Clorul este un puternic dezinfectant si a fost promovat de mai multi sustinatori ai teoriei conspiratiei ca un remediu miraculos capabil sa trateze noul coronavirus. Inclusiv Donald Drump, presedintele SUA, recomanda in urma cu ceva timp testarea unor solutii de tratament cu clor pentru Covid-19, in ciuda faptului ca substanta este extrem de toxica pentru organism si poate fi chiar fatala.

Potrivit ultimelor rapoarte din Bolivia, autoritatile de acolo au aprobat utliziarea inalbitorului pentru a trata pacientii cu coronavirus, in ciuda faptului ca mai multe persoane au fost ranite si spitalizate dupa ce au consumat substanta toxica.

Proiectul de lege aprobat permite 'producerea, comercializarea si furnizarea clorului pentru a preveni Covid-19 si ca tratament pentru pacientii bolnavi', potrivit Daily Star.

Deja au fost raportate mai multe persoane internate in spital in Bolivia dupa ce au consumat clor, informeaza Business Insider, conform aceleiasi surse.

In ciuda proiectului de lege aprobat, ministrul sanatatii din Bolivia a avertizat oamenii sa nu consume clor. Acesta a spus ca substanta'pune in pericol sanatatea populatiei care consuma sau intentioneaza sa o faca'. Printre riscurile la se expun sunt 'varsaturi severe, diaree severa, tensiune arteriala scazuta care poate pune viata in pericol si insuficienta hepatica acuta'.

Peste 100.000 de cazuri de Covid-19 au fost raportate pana in prezent in Bolivia, iar 4123 de persoane au decedat.