E unic in lume si le bate pe toate! Cum arata strada care se CURATA SINGURA

Urilajele greoaie care doar cresteau costurile si aglomerau traficul au devenit o amintire!

In Coreea de Sud a fost proiectat un sistem de autocuratare a stradiolor. Cu ajutorul unor mici aspersoare pozitionate pe mijlocul drumului, apa este directionata pe tot cuprinsul strazii, la distante variabile, setate in prealabil. Aspersoarele sunt montate in spatii special desemnate, astfel incat sa nu poate fi calcate de soferi. Daca totusi se intampla ca o masina furioasa sa dea peste ele, 'elementele' sistemului sunt proiectate astfel incat sa reziste la mare tonaj.

Inventia e un mare succes in Coreea de Sud, iar autoritatile vor sa o implementeze la scara larga.