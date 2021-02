Asta este ultima aroganta! :) Tatuajul NEBUN pe care a putut sa si-l faca Dorian Popa! Imaginile au devenit virale

Dorian Popa (32 ani) este cunoscut pentru modul excentric in care traieste!

Influencerul care si-a viralizat catelul, pe Chelutu, in urma cu un an dupa ce i-a lansat propria piesa a sarbatorit intr-un mod inedit aniversarea a 4 ani de YouTube!

Dupa ce a facut cerere pentru a-si schimba numele in Dorian Hatz Popa, de aceasta data, acesta a facut un nou gest neasteptat! Pentru a sarbatori 4 ani de cand are canalul de YouTube pe care a reusit sa stranga doua milioane de subscriberi, Popa si-a facut un tatuaj!

Dorian si l-a tatuat pe Chelutu pe coapsa, alaturi de trei dati cu semnificatie pentru el: 19 februarie 2017 (ziua in care si-a lansat canalul de YouTube), 4 iulie 2019 (ziua in care l-a adoptat pe Chelutu) si 20 februarie 2020 (ziua in care a fost gata casa), insotit de sigla YouTube.

Acesta si-a prezentat tatuajul cel nou pe contul de Instagram, postarea strangand aproape 100 000 de aprecieri in 9 ore!