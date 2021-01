"E penibil, s-a stricat la 12 000 de kilometri!" Dorian Popa, distrus din cauza masinii sale de 100 000 de euro! Ce a putut sa i se intample

Mercedes-ul AMG GLE 53 i-a dat batai de cap lui Dorian!

In ultimul vlog, artistul a trebuit sa treaca pe la service. Bolidul sau de 100 000 de euro s-a defectat. Lumina nedorita din bord l-a abatut pe Dorian din drum.

"Nu pot sa cred, am inceput bine ziua, totul mergea bine, nu se intampla nimic si uite-l pe dusmanul asta de bloc motor cum s-a aprins acolo. Am incercat sa caut, dar n-ai ce sa gasesti. Cand se aprinde blocul motor sunt nspe mii de motive. Mi-au zis si de la Mercedes ca n-am ce sa fac, trebuie sa ma duc acolo. Are 12 000 de kilometri, s-a stricat la 12 000 de kilometri, mi se pare penal. Credeam ca e de la suportul de numar, ca l-am schimbat. Ce sa mai? Nu e, tehnologie multa, senzori multi, probleme multe", a spus artistul.

Din fericire, la service-ul Mercedes expertul a constatat ca problema lui Dorian nu e atat de serioase pe cat se temea: "O simpla resoftare a motorului, nu se mai aprinde nimic in bordulet! Am terminat!"