Asta e cel mai ECONOMIC vehicul din lume. Poate face INCONJURUL LUMII cu numai 1 litru de benzina

O competitie laudabila organizata in Suedia a fost castigata in acest an de o masinarie revolutionara.

Concursul Delsbo Electric isi propune an de an sa incurajeze producerea si folosirea vehiculelor care sa consume cat mai putin combustibil si sa evite astfel emisiile in mediu. Pentru aceasta, participanții sunt provocați la un test de 3,36 de kilometri pe șine, la final analizandu-se cat de multe resurse au fost cheltuite.

De la infiintarea competitiei n-a existat decat un singur castigator, firma Eximus, care la editia din 2020 s-a prezentat cu Eximus IV, o masinarie capabila, in conditiile concursului, sa faca inconjurul lumii cu doar 1 litru de benzina. Principalul secret care sustine aceasta performanta remarcabila este faptul ca cei de la Eximus se bazeaza pe un sistem de levitatie care reduce la maxim frictiunea cu solul.

Aceste tipuri de vehicule pot constitui in viitor o inspiratie pentru marii producatori de automobile electrice, precum Tesla, care isi propun aceleasi obiective, de limitare a poluarii.

