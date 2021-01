Asta DOARE cu adevarat! Un nou atac DEVASTATOR al copiilor lui Walter Zenga asupra tatalui INEXISTENT. Cu ce-a fost comparat italianul

Antrenorul Walter Zenga (60 de ani) a fost atacat inca o data de copiii pe care i-a neglijat.

Inainte de a intra in casnicia cu romanca Raluca, mariaj din care au rezultat 2 copii si care se indreapta acum spre divort, Walter Zenga a mai facut 2 copii, ambii baieti, cu o prezentatoare de televiziune, Roberta Termali, a doua dintre cele trei sotii ale sale. Andrea (27 de ani) si Nicolo (31 de ani) au avut insa o relatie inexistenta cu tatal lor, iar presa italiana speculeaza din plin aceasta situatie delicata din viata lui Zenga.

"La 27 de ani, nu e de-ajuns sa primesc un mesaj pe luna de la el, trebuie sa am ceva mai mult. Nu-mi reneg tatal, dar trebuie să fie el cel care face primul pas. Eu nu am simtit niciodata nevoia sa merg sa-l caut, nu-mi lipseste nimic", a spus Andrea in urma cu cateva saptamani, el fiind urmat acum de fratele Nicolo.

"N-am reusit niciodata sa stabilesc o relatie cu tatal meu. El nu era tata, era un miraj, o inchipuire. Despre mine si Andrea, despre pasiunile si temerile noastre, el nu stie nimic. Cred ca acum stiu ce inseamna cu adevarat un tata. Tatal meu mi-a dat o lectie formidabila, dar negativa. Eu voi fi opusul", a afirmat Nicolo pentru saptamanalul Oggi.