Are MILIOANELE DE EURO pe masa, dar se tine tare. Vedeta care ezita sa faca filme FARA CENZURA de rusinea copiilor

Una dintre cele mai cunoscute personalitati media din Marea Britanie e tentata sa intre in lumea productiilor destinate exclusiv adultilor.

Katie Price (42 de ani) si-a construit faima ca fotomodel, cantareata, dar si ca vedeta in reality-show-urile gustate din plin in Regat. In aceste zile, Katie se afla in recuperare dupa ce si-a fracturat ambele picioare intr-o vacanta in Turcia, astfel ca are timp sa reflecteze asupra carierei si a viitorului sau profesional.

Conform jurnalistilor britanici, Katie Price se confrunta cu o dilema existentiala, aceea de a intra pe cunoscuta platforma de filme pentru adulti Only Fans, acolo unde castigurile sunt substantiale. I-a venit aceasta idee dupa ce a vazut succesul pe care l-au avut cateva dintre bunele sale prietene, printre care Kerry Katona si Megan Barton Hanson.

O data cu acest zvon, specialistii in domeniu s-au exprimat in acest sens, sustinand ca popularitatea lui Katie Price i-ar aduce in foarte scurt timp milionul de euro. Totusi, sunt si cateva motive pentru care Katie ezita sa se inscrie pe Only Fans, iar primul si cel mai important e legat de cei 5 copii pe care ii are. De altfel, pe retelele sociale, multi fani au intrebat-o pe Katie Price cum s-ar simti daca unul dintre copiii sai i-ar vedea materialele erotice destinate exclusiv persoanelor adulte.