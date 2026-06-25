Dinamo pregătește transferul verii!

Dinamo pregătește transferul verii! Superliga Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
SPORT.RO
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Dinamo este foarte aproape să își asigure serviciile portarului marocan Alaa Bellaarouch (24 de ani), legitimat în prezent la SC Braga. Conducerea „câinilor roșii” negociază împrumutul goalkeeperului până la finalul sezonului, cu o opțiune de cumpărare fixată la 500.000 de euro.

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Articol scris de Matei Barbu

În cazul în care Dinamo va activa clauza de transfer definitiv în vara anului viitor, fostul club al jucătorului, RC Strasbourg, va încasa 50% din suma transferului, conform acordului existent între Strasbourg și Braga, scrie jurnalistul Luca Bendoni, de la Sky Sport.

Experienta marocanului la Braga

Bellaarouch este considerat un portar cu mare potențial, iar mutarea sa la Dinamo ar putea reprezenta unul dintre cele mai interesante transferuri ale verii pentru formația alb-roșie.

În sezonul trecut, marocanul a bifat două apariții pentru prima echipă a celor de la Braga: una în Taça de Portugal (Cupa Portugaliei) și una în preliminariile UEFA Europa League. Potrivit platformei Transfermarkt, cota sa de piață este estimată la 400.000 de euro.

Transferat de Braga de la Strasbourg

Portarul marocan a ajuns la Braga la începutul sezonului trecut, fiind transferat de la Strasbourg pentru 300.000 de euro.

Cea mai importantă parte a carierei sale s-a desfășurat însă în Franța, la Strasbourg, unde a adunat 19 meciuri pentru prima echipă, dintre care 15 în Ligue 1. În aceste partide, Bellaarouch a primit 28 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în două rânduri.

De asemenea, înainte de afirmarea la Strasbourg, goalkeeperul a evoluat pentru Stade Briochin, unde a bifat 14 apariții.

Concurență pe postul de portar la Dinamo

Eventuala sosire a lui Bellaarouch ar putea produce modificări importante în lotul lui Dinamo. Transferul marocanului ar putea duce la plecarea unuia dintre cei doi portari aflați în prezent în lotul de bază al echipei, însă o decizie în acest sens nu a fost încă luată.

Pentru Dinamo, aducerea lui Alaa Bellaarouch ar reprezenta o investiție într-un portar tânăr, cu experiență în fotbalul francez și portughez, dar și cu potențial de dezvoltare pe termen lung.

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