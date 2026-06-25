Răzvan Lucescu, lovitura carierei? A ajuns pe lista unui colos cu buget uriaș

Răzvan Lucescu, lovitura carierei? A ajuns pe lista unui colos cu buget uriaș Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Răzvan Lucescu (57 de ani) este așteptat să revină rapid în antrenorat, după ce tocmai s-a oficializat despărțirea de PAOK Salonic.

TAGS:
Al IttihadRazvan LucescuArabia Saudita
Din articol

Răzvan Lucescu a încheiat al doilea mandat de antrenor la PAOK, unul în care a cucerit un nou titlu de campion în Grecia și a avut rezultate notabile în cupele europene. Acum, românul pare că se îndreaptă către o nouă experiență în Orientul Mijlociu.

Goal: Răzvan Lucescu, pe lista lui Al Ittihad (Arabia Saudită)

În ultimele săptămâni, s-a scris că Al Sadd, campioana din Qatar, l-a ofertat deja pe Răzvan Lucescu. Românul are o imagine foarte bună în Golf, după experiența de la Al Hilal, club alături de care a câștigat inclusiv Liga Campionilor Asiei.

Pe lângă Al Sadd, de Răzvan Lucescu ar fi interesat și un colos din Arabia Saudită. Este vorba de Al Ittihad, una dintre echipele care au investit masiv în ultimii ani și au atras staruri din fotbalul european.

Al Ittihad vine după un sezon modest în care nu a cucerit niciun trofeu și a încheiat abia pe locul 5 în campionat. Portughezul Sergio Conceicao (51 de ani), fost la AC Milan, a fost demis, iar saudiții caută acum un înlocuitor. Goal notează că Răzvan Lucesu se află și el pe lista clubului care îi are în lot pe Moussa Diaby, Fabinho, Houssem Aouar sau Danilo Pereira.

Trei antrenori importanți ar fi refuzat deja propunerea de la Al Ittihad. Este vorba de germanul Dino Toppmoller, care a semnat deja cu Lens, portughezul Nuno Espirito Santo, aflat sub contract cu West Ham, și Ernesto Valverde, care și-a încheiat contractul cu Athletic Bilbao.

Al Ittihad are acum alte variante pe listă. Pe lângă Răzvan Lucescu, alte opțiuni ale saudiților sunt germanul Jens Wissing, de la Gamba Osaka, Javier Aguirre, selecționerul Mexicului aflat acum la Cupa Mondială, și Veljko Paunovic, selecționerul Serbiei.

Al Ittihad, transferuri de peste 100 de milioane de euro anual

Al Ittihad este una dintre cele patru echipe din Arabia Saudită majoritar finanțate de PIF, fondul suveran de investiții. Celelalte trei sunt Al Hilal, Al Nassr și Al Ahli, toate reușind să atragă o mulțime de staruri din fotbal în ultimii ani.

Spre exemplu, în sezonul trecut, Al Ittihad a făcut transferuri de peste 120 de milioane de euro, însă au existat și două despărțiri notabile. Karim Benzema, fost câștigător al Balonului de Aur, a plecat la rivala Al Hilal, în timp ce campionul mondial N'Golo Kante a semnat cu Fenerbahce.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bulgaria devine producător de mașini. Modelele de aici costă de două ori mai mult decât o Dacia
Bulgaria devine producător de mașini. Modelele de aici costă de două ori mai mult decât o Dacia
ULTIMELE STIRI
Cine este ”Ursul” de la Dinamo! Tatăl său a jucat la FC Argeș
Cine este ”Ursul” de la Dinamo! Tatăl său a jucat la FC Argeș
Dinamo pregătește transferul verii!
Dinamo pregătește transferul verii!
Cum arată noul Maybach decapotabil de la Mercedes. Prețul lui e mai mare decât multe apartamente din centrul Bucureștiului
Cum arată noul Maybach decapotabil de la Mercedes. Prețul lui e mai mare decât multe apartamente din centrul Bucureștiului
OUT de la U Cluj: ”Mult succes!”
OUT de la U Cluj: ”Mult succes!”
România - Brazilia la Campionatul Mondial, LIVE pe VOYO de la ora 13:30!
România - Brazilia la Campionatul Mondial, LIVE pe VOYO de la ora 13:30!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Transfer complet neașteptat: „Revine la FCSB”

Transfer complet neașteptat: „Revine la FCSB”

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Plecare importantă de la FCSB: „Cel mai strălucit! Sunt curios cum va evolua la noua echipă”

Plecare importantă de la FCSB: „Cel mai strălucit! Sunt curios cum va evolua la noua echipă”

A prins transferul în Bundesliga după sezonul de vis cu „U” Cluj: „Succes în noul capitol al carierei!”

A prins transferul în Bundesliga după sezonul de vis cu „U” Cluj: „Succes în noul capitol al carierei!”



Recomandarile redactiei
Cine este ”Ursul” de la Dinamo! Tatăl său a jucat la FC Argeș
Cine este ”Ursul” de la Dinamo! Tatăl său a jucat la FC Argeș
OUT de la U Cluj: ”Mult succes!”
OUT de la U Cluj: ”Mult succes!”
Cum arată noul Maybach decapotabil de la Mercedes. Prețul lui e mai mare decât multe apartamente din centrul Bucureștiului
Cum arată noul Maybach decapotabil de la Mercedes. Prețul lui e mai mare decât multe apartamente din centrul Bucureștiului
Ne-au lăsat acasă, acum ne pun sare pe rană de la Mondiale: „Românii? Niște plângăcioși!“
Ne-au lăsat acasă, acum ne pun sare pe rană de la Mondiale: „Românii? Niște plângăcioși!“
România - Brazilia la Campionatul Mondial, LIVE pe VOYO de la ora 13:30!
România - Brazilia la Campionatul Mondial, LIVE pe VOYO de la ora 13:30!
Alte subiecte de interes
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită 
E gata! Kevin De Bruyne și-a dat acordul și pleacă de la Manchester City
E gata! Kevin De Bruyne și-a dat acordul și pleacă de la Manchester City
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
CITESTE SI
Alertă de caniculă în toată România. ANM a emis primul cod portocaliu de temperaturi ridicate și anunță până la 37 de grade

stirileprotv Alertă de caniculă în toată România. ANM a emis primul cod portocaliu de temperaturi ridicate și anunță până la 37 de grade

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Iranul acuză România de implicare în război: Teheranul invocă declarațiile șefului NATO despre operațiunea împotriva Iranului

stirileprotv Iranul acuză România de implicare în război: Teheranul invocă declarațiile șefului NATO despre operațiunea împotriva Iranului

De ce te dor picioarele când te dai jos din pat dimineața. Cauza principală identificată de specialiști

stirileprotv De ce te dor picioarele când te dai jos din pat dimineața. Cauza principală identificată de specialiști

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!