Răzvan Lucescu, lovitura carierei? A ajuns pe lista unui colos cu buget uriaș

Răzvan Lucescu a încheiat al doilea mandat de antrenor la PAOK, unul în care a cucerit un nou titlu de campion în Grecia și a avut rezultate notabile în cupele europene. Acum, românul pare că se îndreaptă către o nouă experiență în Orientul Mijlociu.

Goal: Răzvan Lucescu, pe lista lui Al Ittihad (Arabia Saudită)

În ultimele săptămâni, s-a scris că Al Sadd, campioana din Qatar, l-a ofertat deja pe Răzvan Lucescu. Românul are o imagine foarte bună în Golf, după experiența de la Al Hilal, club alături de care a câștigat inclusiv Liga Campionilor Asiei.

Pe lângă Al Sadd, de Răzvan Lucescu ar fi interesat și un colos din Arabia Saudită. Este vorba de Al Ittihad, una dintre echipele care au investit masiv în ultimii ani și au atras staruri din fotbalul european.

Al Ittihad vine după un sezon modest în care nu a cucerit niciun trofeu și a încheiat abia pe locul 5 în campionat. Portughezul Sergio Conceicao (51 de ani), fost la AC Milan, a fost demis, iar saudiții caută acum un înlocuitor. Goal notează că Răzvan Lucesu se află și el pe lista clubului care îi are în lot pe Moussa Diaby, Fabinho, Houssem Aouar sau Danilo Pereira.

Trei antrenori importanți ar fi refuzat deja propunerea de la Al Ittihad. Este vorba de germanul Dino Toppmoller, care a semnat deja cu Lens, portughezul Nuno Espirito Santo, aflat sub contract cu West Ham, și Ernesto Valverde, care și-a încheiat contractul cu Athletic Bilbao.

Al Ittihad are acum alte variante pe listă. Pe lângă Răzvan Lucescu, alte opțiuni ale saudiților sunt germanul Jens Wissing, de la Gamba Osaka, Javier Aguirre, selecționerul Mexicului aflat acum la Cupa Mondială, și Veljko Paunovic, selecționerul Serbiei.