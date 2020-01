Apare prima zona de desert din Romania! Unde va fi

O localitate din Romania ar putea deveni prima zona de desert din Romania.

Localitatea Dabuleni are sanse mari sa devina prima zona desertica din Romania. Agricultorii se pregatesc sa renunte la culturile clasice, in favoarea celor exotice, astfel ca, in urmatorii ani, culturilor de pepeni li s-ar adauga culturi de kiwi, curmale sau maslini.

Un cercetator din Statiunea Dabuleni, Draghici Iulian, a vorbit la Digi 24 despre schimbarea care va avea loc.



"Au fost introduse cateva specii. Una dintre ele este kiwi. Aici o alta specie introdusa, maslinul. Dupa cum vedeti, majoritatea necesita protejare pe timpul iernii, contra gerului si a rozatoarelor. Maslinul a avut o crestere foarte buna, la anul speram sa avem productie", a declarat Draghici Iulian.

Precipitatiile din ce in ce mai rare sunt motiv de ingrijorare pentru locuitori. Specialistii au declarat ca acestea au fost cu 30 de litri pe metru patrat mai putine fata de o perioada normala, in zona de Sud a tarii. Temperaturile au fost mai mari cu 2-4 grade fata de media normala a lunii respective. In acest moment, peste 100.000 de hectare din sudul tarii au fost transformate in desert.