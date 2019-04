Anuntul facut de sotia lui El Chapo, inainte ca celebrul traficant sa fie condamnat la inchisoare pe viata!

El Chapo isi va primi sentinta in urmatoarele 2 luni!

Celebrul traficant de droguri, Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, este in inchisoare in SUA si isi asteapta sentinta dupa ce a fost gasit vinovat de toate capetele de acuzare in procesul ce are loc la New York.

Acesta are sanse mari sa nu mai vada niciodata cerul din postura de om liber, urmand cel mai probabil sa primeasca o condamnare pe viata!

Sotia sa nu pare insa sa traiasca aceeasi drama. Emma Coronel Aispuro, in varsta de 29 de ani, cu 32 de ani mai mica decat sotul ei, are timp de idei de afaceri.

Aceasta a anuntat ca vrea sa lanseze o linie de vestimentatie cu numele El Chapo! Femeia spune ca ideea i-a venit in urma cu mai multi ani, cand El Chapo era inca in libertate, iar sotul sau a promit ca ii va finanta afacerea.

De altfel, averea lui El Chapo este estimata la mai multe miliarde de dolari, asa ca nu ar fi nicio problema sa ii dea cateva milioane pentru a construi brandul ce va urma sa se numeasca "El Chapo Guzman: JGL LLC".