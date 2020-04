Anunt de ultima ora al profesorului Alexandru Rafila! Fara concerte si activitati cu public mare in 2020. Ce se intampla cu marile festivaluri din Romania

Presedintele Societatii Romane de Microbiologie vine cu completari dupa anuntul lui Klaus Iohannis.

Presedintele tarii s-a adresat romanilor, printr-un mesaj video, anuntand ca relaxarea masurilor restrictive actuale ar putea avea loc incepand cu data de 15 mai.

Alexandru Rafila completeaza informatiile oferite de presedinte si spune ca relaxarea se va face gradual, dar ca multe activitati vor fi inca interzise. Este si cazul concertelor, festivalurilor, dar si a activitatilor care implica participarea unui numar mare de persoane, inclusiv desfasurarea meciurilor cu spectatori.

"In ceea ce priveste adunarile, eu nu cred ca in acest an adunarile de mare amploare vor fi reluate, este o parere personala. Probabil ca intre 50 și 100 de persoane o să fie un interval acceptabil, dar trebuie raportat la un anumit spatiu. Daca spatiul e mic, distantarea nu se poate produce. Concerte de mare amploare in aer liber eu nu cred si nu cred că o sa fie in nicio tara anul acesta", a precizat Rafila, la Digi24.

Marile festivaluri din Europa au fost anulate. Printre ele se numara Tomorrowland, cel mai mare festival de muzica electronica din lume, ce trebuia sa aiba loc in Beglia, Glastonbury, din Marea Britanie, unul dintre cele mai vechi evenimente de muzica din lume si celebrul festival Oktoberfest.

In Romania, AWAKE Festival, care trebuia sa se desfasoare in luna august, a fost anulat. Celelalte evenimente majore, precum UNTOLD, Neversea, Electric Castle sau Summer Well nu au facut deocamdata precizari cu privire la desfasurarea concertelor din aceasta vara.