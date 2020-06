Anunt de ultima ora al medicilor in cazul lui Costin Marculescu! De ce si-a pierdut viata actorul

Marculescu a fost gasit mort in casa, dupa ce vecinii au cerut ca autoritatile sa fie alertate. Marculescu nu mai fusese vazut de cateva zile.

Conform legistilor, Marculescu ar fi suferit in infarct in timp ce facea baie, anunta Romania TV.



Actorul de 50 de ani a fost gasit mort de pompieri si politisti azi-noapte. Marculescu era cunoscut cu afectiuni cardiace.



Apropiat de Universitatea Craiova, artistul incerca sa nu rateze niciun meci jucat de olteni in Bucuresti. Era o prezenta comuna si pe noul Oblemenco.