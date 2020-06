IMAGINI IREALE: Cum l-a bagat Tolea Ciumac in SPITAL pe Costin Marculescu! VIDEO de plansul lumii si reactia actorului: "Nu suntem in jungla!" Tolea: "N-a stiut sa cada!"

Costin Marculescu a fost gasit mort in casa de autoritati. Actorul avea 50 de ani.

Marculescu nu era strain de sport. Era un mare fan al fotbalului si al Universitatii Craiova, dar si al sporturilor de contact. In 2011, Marculescu a simtit pe pielea lui riscurile la care te expui atunci cand te agiti in ring in fata unui campion de kempo.

Un meci demonstrativ prin care Tolea Ciumac urma sa-i arate lui Costin cateva scheme specifice luptelor kempo, s-a transformat intr-un incident total neplacut pentru cunoscutul actor.

In pauza dintre meciurile de kempo programate in a doua zi a Campionatului Mondial de Kempo O-Sport din Antalya, Costin Marculescu si Tolea Ciumac au urcat pe ring, in scopul unei partide demonstrative.

Fost gimnast si mare amator de sporturi de lupta, Marculescu a acceptat imediat provocarea de a vedea cateva scheme de kempo, chiar de la uriasul Tolea Ciumac (2,05 m, 115 kg), unul din cei mai puternici luptatori de kempo din Romania.

”Desi stabilisem cu el sa imi arate doar cateva faze usoare de lupta, cred ca Tolea a fost cuprins subit de un exces de zel si nu a mai tinut cont ca nu sunt sportiv de performanta, ca nu am acelasi gabarit si nu am aceeasi putere ca a lui. M-a aruncat de cateva ori peste cap atat de puternic incat pentru cateva minute nu mi-am mai simtit mijlocul, spatele si mai ales piciorul stang. Mai grav e ca piciorul m-a durut si ma doare ingrozitor de rau, incat a trebuit sa merg la spital sa vad ce e cu el. Am crezut ca e rupt, dar e doar o intindere de ligamente. Totusi nu ne aflam in jungla”, s-a plans Costin Marculescu.

Intrebat daca nu regreta ca l-a trimis pe Marculescu la spital, Tolea s-a aparat: “Nu din cauza mea si-a rupt piciorul. Pur si simplu nu a stiut sa cada”. Costin Marculescu s-a deplasat la spitalul de urgenta din Antalya alaturi de Amatto Zaharia, presedintele Federatiei Romane de Kempo.

“La inceput am crezut ca e o gluma actoriceasca, dar cand am vazut inregistrarea cu Ciumac si Costin mi-am dat seama ca luptatorul meu a exagerat destul de mult”, a declarat la iesirea din spital, Amatto Zaharia, presedintele Federatiei Romane de Kempo.